غارات جوية لقوات حكومة الوفاق الليبية تستهدف قوات حفتر بضواحي الأصابعة

أكدت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، المدعومة دوليا، اليوم الاثنين، شن غارات جوية استهدفت مواقع لقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر بضواحي بلدة الأصابعة.

وقال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني، العقيد محمد قنونو، في بيان "استهدف سلاح الجو ثلاث آليات مسلحة (مدرعة تايغر وسيارة ذخيرة وسيارة مضاد طيران 14.5) في حدود الأصابعة".

وأضاف "تعليمات قواتنا بسحق المتمردين والقضاء على بؤر التمرد "، مشيرا إلى أن سياسة حكومة الوفاق هى تقديم الحلول السياسية والاجتماعية، واستخدام القوة يأتي بعد انتهاء كل الحلول السلمية، وفقا لوصفه.

ومنذ إبريل الماضي، تشن قوات حكومة الوفاق هجوما متواصلا تحت غطاء جوي على قوات حفتر المتواجدة في مدن غرب ليبيا.

وتمكنت قوات حكومة الوفاق من السيطرة على مدن الساحل الغربي حتى الحدود التونسية مرورا بقاعدة "الوطية" الجوية الإستراتيجية.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.