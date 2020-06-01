حبيب تيليوين يشارك في كتاب دولي حول الطفولة

يوجد حاليا كتاب دولي حول هشاشة ونوعية حياة الأطفال في العالم قيد النشر ، حسبما استفيد اليوم الاثنين بوهران من الباحث الجامعي الجزائري حبيب تيليوين الذي يعد أحد المشرفين على هذا المشروع البحثي.

ويتعلق الأمر بكتاب دولي بعنوان "كتيب أمن وهشاشة وجودة الحياة للأطفال: آفاق عالمية" ، يشير تليوين في مناسبة اليوم العالمي للطفولة.

وأوضح هذا الأستاذ بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة وهران 2 "محمد بن أحمد" أن المنشور يشكل "إجابة على الوضع الهش وغير المستقر الذي يوجد فيه ملايين الأطفال في العالم".

وقد شارك نحو خمسين باحثا في تأليف هذا الإصدار تحت إشراف حبيب تيلوين للعالم العربي وإفريقيا وثلاثة متخصصين آخرين لقارات أوروبا وأمريكا وآسيا / أستراليا.

وقد أجرى المؤلفون "تحليلا معمقا لمفاهيم الأمن والهشاشة فيما يتعلق بنوعية الحياة لهذه الشريحة الهشة من المجتمع المتمثلة في الطفولة"، وفق نفس المصدر، لافتا إلى حالات الأطفال في وضعية الإعاقة الجسدية والعقلية والاجتماعية (الاستغلال والعنف) وعدم المساواة في مختلف المجالات (الصحة والتعليم والترفيه).

وأشاروا بشكل خاص إلى حالات الأطفال في: حالة الإعاقة الجسدية والعقلية والاجتماعية (الاستغلال والعنف) وعدم المساواة في مختلف المجالات (الصحة والتعليم والترفيه).

ويتناول الكتاب أيضا التجارب الدولية في مجال برامج حماية الأطفال وتسيير المؤسسات المخصصة للأطفال وأولئك الذين يعانون من أوضاع هشة.

كما يتم إبراز وضع الأطفال الجزائريين من خلال دور المجتمع المدني ومبادرات العمل التضامني حسب السيد تيليوين.

ويعد حبيب تيليوين مدير مخبر بحث بجامعة وهران 2 وعضو في اللجنة الوطنية لتصديق المنشورات العلمية في الجزائر.

وقد سمحت دراساته حول جودة الحياة في الجزائر والعالم بالحصول في 2015 على جائزة الجمعية الدولية للبحث في جودة الحياة الكائن مقرها في فينيكس بالولايات المتحدة الأمريكية.