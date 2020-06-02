مراسل و صحفي جريدة الخبر " أمحمد الرخاء " في ذمة الله

فقدت الساحة الإعلامية بولاية الجلفة مساء اليوم الثلاثاء مراسل جريدة الخبر " أمحمد الرخاء " عن عمر ناهز الـــ 60 عاما ، حسب ما علم من مصادر محلية من مدينة عين وسارة ( 100 كيلومتر شمال الولاية) .

وقد دخل مؤخرا مراسل الخبر أمحمد الرخاء إلى جناح الحجر الصحي بمستشفى "سعداوي المختار" بعين وسارة حيث خاض العلاج إلى أن وافته المنية .

وكان محمد الرخاء -- الذي قد خاض غمار الصحافة في عمر مبكرة -- قلما له صيت يهتم بالشأن المحلي وينقل إنشغالات المواطنين ويسمع صوتهم ولم يجف قلمه إلى أخر لحظة في حياته فكان مراسلا للخبر منذ ثلاث عقود .

وبهذا تكون الصحافة المحلية بولاية الجلفة ، قد إنطفأت في وسطها شمعة من شموع الإعلاميين والمراسلين ، الذين جندوا أنفسهم لترقية العمل الإعلامي المحلي .