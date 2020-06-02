كرة اليد : اعادة منح الجزائر تنظيم كأس افريقيا للأندية الـ36 في 2021

تقرر إعادة منح الجزائر تنظيم النسخة ال36 لكأس افريقيا للأندية الحائزة على الكؤوس في 2021، بعدما كانت مقررة هذه السنة قبل أن يتم إلغاؤها من قبل الكونفدرالية الافريقية لكرة اليد بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حسب ما علم من رئيس الاتحادية الجزائرية للعبة ، حبيب لعبان.

وقال لعبان في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء : "بالفعل، لقد أعلنت الهيئة القارية قرار إلغاء دورة الجزائر في 2020، لكن المنافسة ستظهر من جديد في برنامج السنة المقبلة و ستجرى بالجزائر كما كان مقررا سابقا".

وحسب توضيحات رئيس الاتحادية الجزائرية، فإن الكونفدرالية الافريقية لم تحدد بالنسبة لبرنامج 2021 سوى تاريخ بطولة افريقيا للأمم النسوية و التي ستجرى بالكاميرون من 11 الى 20 يونيو، بعدما كانت من المقرر أن تجرى آنفا من 29 نوفمبر الى 9 ديسمبر 2020.

"بالنسبة لبقية بطولات 2021، منها كأس افريقيا للأندية بالجزائر، فإن التواريخ الجديدة ستعرف لاحقا، حسب رزنامة الاتحادية الدولية"، يضيف لعبان.

و كانت الطبعة ال36 لكأس افريقيا للأندية الحائزة على الكؤوس مبرمجة بالجزائر ما بين 29 مارس و 9 ابريل 2020، قبل أن تتأجل في المرة الأولى بسبب كوفيد-19 ثم تلغى من قبل الكونفدرالية الافريقية لكرة اليد.

كما أجلت هذه الأخيرة الطبعة ال27 من الكأس الممتازة للأندية (رجال وسيدات) التي كانت هي الأخرى مقررة بالجزائر، بعدما سطرت برنامجا جديدا للمنافسات.

وسيلاقي الزمالك المصري، فريق النجم الساحلي التونسي في نهائي الكأس الممتازة الافريقية (رجال)، حيث سيشارك المتوج بها في الطبعة المقبلة لمنافسة "سوبر غلوب" (كأس العالم للأندية) بالعربية السعودية.

أما لدى السيدات، فسيكون النهائي أنغوليا 100 % بين بريميرو دي أغوستو و بيترو أتليتيكو.