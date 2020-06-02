بسكرة :هلاك 4 أشخاص و إصابة آخر بجروح في حادث سير ببلدية فوغالة

هلك أربعة (4) أشخاص و أصيب آخر بجروح في حادث سير وقع مساء اليوم الثلاثاء ببلدية فوغالة (40 كلم غرب بسكرة)، حسبما افادت به مصالح الحماية المدنية بالولاية.

وقد نجم الحادث الذي كان مسرحا له الطريق الوطني رقم 46 الرابط بين ولايتي بسكرة والمسيلة مرورا ببلدية فوغالة بالمنطقة المسماة "الجر" عن اصطدام بين شاحنتين إحداهما ذات مقطورة وسيارة سياحية، حسب ما أوضحه نفس المصدر .

وقد أسفر الحادث عن وفاة أربعة (4) أشخاص (رجل وامرأة كانا على متن السيارة السياحية) وشخصين آخرين على متن الشاحنة فيما أصيب سائق الشاحنة ذات المقطورة بجروح متعددة، بالإضافة إلى تحطم كلي للسيارة ومقدمتي الشاحنتين مثلما أوضحه ذات المصدر.

و تم نقل جثامين الضحايا على متن سيارات إسعاف تابعة لوحدات الحماية المدنية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى زيوشي محمد بطولقة، فيما تم إجلاء الجريح نحو ذات المؤسسة لتلقي العلاج، يضيف ذات المصدر.

للإشارة، فقد فتحت المصالح المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب و ظروف الحادث بدقة.