الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي

تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مساء اليوم الثلاثاء مكالمة هاتفية من نظيره رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وقد جرى خلال هذه المكالمة الهاتفية حسب البيان "تبادل المعلومات حول الجهود المبذولة لمنع تفشي جائحة كوفيد 19، كما استعرض الرئيسان العلاقات الثنائية ، واتفقا بشأنها على إعطائها دفع طموح على أسس دائمة تضمن المصلحة المشتركة المتبادلة، والاحترام الكامل لخصوصية وسيادة كلا البلدين".

واوضح البيان ان الرئيسين تطرقا إلى "الوضع في ليبيا ودول الساحل في ضوء معاناة شعوبها من الحروب والنزاعات، فاتفقا على التنسيق من أجل وضع حد لذلك بالمساعدة على بسط الأمن والاستقرار في المنطقة".