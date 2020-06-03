تناول الكربوهيدرات عالية الجودة يقلل خطر الإصابة بمرض السكر

كشف باحثون أمريكيون أن تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات عالية الجودة وخاصة من الحبوب الكاملة، مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكر النمط الثاني.

وأوضح الأستاذ في كلية الطب جامعة "هارفارد" الأمريكية كيم براون، قائلا "وجدنا أن تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات يقلل من ارتفاع خطر الإصابة بالنمط الثاني من مرض السكري".

وفى هذه النتائج، نظر فريق البحث في ما إذا كان هذا التأثير مختلفا عن الكربوهيدرات عالية الجودة والكربوهيدرات منخفضة الجودة، والتي تشمل الحبوب المكررة والأطعمة السكرية والبطاطس.

ولاحظ الباحثون خلا الدراسة انخفاض خطر الإصابة بمرض السكر النمط الثاني عندما استبدلت الكربوهيدرات عالية الجودة بالأحماض الدهنية المشبعة والدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة والبروتين الحيواني والبروتين النباتي.

كما وجدوا أيضا أن استبدال الكربوهيدرات منخفضة الجودة بالدهون المشبعة، ولكن ليس بالعناصر الغذائية الأخرى، كان مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكر النمط الثاني.

وقال براون أن هذه النتائج تبرز أهمية التمييز بين الكربوهيدرات من مصادر عالية الجودة ومنخفضة الجودة عند فحص خطر الإصابة بمرض السكري، موضحا أن إجراء دراسات مماثلة في الأشخاص من خلفيات اجتماعية واقتصادية مختلفة، وكذا مختلفة الأعراق والأعمار، سيوفر نظرة هامة على مدى قابلية هذه النتائج للتطبيق على المجموعات الأخرى.