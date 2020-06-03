نفط: أسعار خام برنت تتخطى 40 دولارا للبرميل

واصلت أسعار النفط تحسنها ، اليوم الأربعاء، حيث تخطى خام القياس العالمي مزيج برنت 40 دولارا للبرميل لأول مرة منذ مارس الماضي بفضل تنامي التفاؤل بشأن تمديد منتجين رئيسيين تخفيضات للإنتاج وأن يعزز التعافي من جائحة كورونا الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 78 سنتا أو 2 بالمئة إلى 35ر40 دولار للبرميل صباح اليوم عند بداية التعاملات الاسيوية.

وكان العقد قد صعد إلى 53ر40 دولار وهو أعلى مستوى منذ السادس من مارس بعدما كسب 3ر3 بالمئة أمس الثلاثاء.

وربح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 06ر1 دولار ما يعادل 9ر2 بالمئة إلى 87ر37 دولار للبرميل وكان قد بلغ 18ر38 دولار للبرميل وهو أيضا أعلى مستوى منذ السادس من مارس .

وأنهى عقد الجلسة السابقة مرتفعا 9ر3 بالمئة.

وسجل الخامان القياسيان ارتفاعا حادا في الأسابيع الأخيرة من مستوياتهما المتدنية في أبريل بفضل استمرار التعافي في الصين التي انطلق منها الوباء بينما تستأنف اقتصادات أخرى نشاطها ببطء بعد إجراءات عزل لاحتواء الجائحة.

وقالت مصادر إعلامية، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار من بينهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، قد يمددون تخفيضات إنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا أو نحو عشرة بالمئة من الانتاج العالمي لشهري يوليوز وأغسطس.

يذكر انه بالإضافة إلى اتفاقية 12 أبريل, تم الإعلان مؤخرا عن تخفيضات طوعية إضافية من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.

وقدرت "أوبك" في تقريرها الشهري الأخير أن "التعديلات السريعة على الإنتاج في مواجهة الاختلالات العميقة الحالية في سوق النفط العالمية قد بدأت بالفعل في إظهار آثار إيجابية مع إعادة التوازن التي يجب أن تتسارع في الاشهر القادمة".