رئيس فورمولا 1: لن يتم إلغاء أي سباق حال إصابة أحد السائقين بفيروس كورونا

أكد تشيس كاري الرئيس التنفيذي لبطولة العالم فورمولا 1 للسيارات أنه لن يتم إلغاء أي سباق حال إصابة أحد السائقين بفيروس كورونا.

وكان المسؤول الأمريكي يتحدث بعد أن نشرت بطولة فورمولا 1 جدولا مبدئيا من ثمانية سباقات دون مشجعين هذا الموسم يتضمن إقامة سباقين في كل من حلبتي رد بول في النمسا وسيلفرستون في بريطانيا خلال يوليو وأغسطس على التوالي.

وتأجلت انطلاقة الموسم، الذي كان من المفترض أن يتكون من 22 سباقا، بعد إلغاء سباق أستراليا الافتتاحي في 15 مارس بسبب إصابة أحد أفراد فريق مكلارين بفيروس كوفيد-19 قبل انطلاق السباق.

وقال كاري في حديث لموقع فورمولا 1 على الانترنت :" لن يتم إلغاء السباق حال إصابة أي فرد بالعدوى.

واضاف "نشجع الفرق على تطبيق الاجراءات اللازمة بحيث إذا تطلبت الأمور وضع أي فرد في الحجر الصحي فإن لدينا القدرة على عزله في الفندق واستبدال هذا الشخص." وتابع "في حال عدم قدرة أي فريق على خوض السباق فاننا لن نلغي السباق ..

سنطبق مجموعة من الاجراءات بحيث لا يتم إلغاء السباقات حال إصابة أي شخص بالفيروس.

لو أصيب أي سائق بالعدوى فان الفرق تملك سائقا احتياطيا".

ويذكر ان موسم المنافسات سينطلق بسباقين متتاليين في النمسا يومي 5 و12 جويلية.