لعقاب: تلقينا 1200 اقتراح يخص مواد مسودة الدستور

كشف محمد لعقاب المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية عن أن لجنة الخبراء على مستوى رئاسة الجمهورية تلقت حوالي 1200 اقتراح يخص التعديلات الدستورية المتضمنة في مسودة الدستور مشيرا إلى أن اللجنة ستشرع ابتداء من الأسبوع القادم في ادخال التعديلات المطلوبة.

وأوضح محمد لعقاب لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" الذي تبثه القناة الأولى أن المقترحات التي تسلمتها اللجنة يطالب بعضها بتعديل بعض المواد وأخرى تطالب بتوضيحها ومطالب أخرى تقترح اضافة مواد أخرى لافتا أن لجنة الخبراء على مستوى رئاسة الجمهورية تعكف على تنظيمها وتبويبها واستخراج الأفكار منها قبل الشروع في ادخال التعديلات المطلوبة.

في السياق اعتبر لعقاب أن التعديلات الدستورية المقترحة تعبر بصدق عن تطلعات رئيس الجمهورية والالتزامات التي قدمها خلال حملته الانتخابية مشيرا إلى أن أكثر من نصف مواد الدستور تم تعديلها إما تصحيحا أو اضافة أو حذفا ما يقودنا إلى توجه نحو تعديل عميق وشامل لمواد الدستور.

وأوضح السيد لعقاب أن هذا التعديل قد يعتبر جذري في بعض جوانبه خصوصا فيما يتعلق بتوازن السلطات لافتا إلى أن 148 بالمئة من التعديلات مست جوانب شكلية و182 بالمئة مست تعديلات لها صلة بالمضمون.

وفي السياق استدل ضيف الصباح ببعض الأمثلة كالتقليص الذي مس صلاحيات رئيس الجمهورية مشيرا أن التعديل جاء استجابة لمطالب الحراك الشعبي وعن رغبة حقيقية من رئيس الجمهورية شخصيا إلى جانب ترقية المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية.

ولفت لعقاب أن مسودة الدستور ستعرض لاحقا على البرلمان بعد اجراء التعديلات والتنقيحات الأخيرة بغض اطلاع الرأي العام وإعطائه فكرة عن التعديلات التي طرأت على مختلف المواد.