وزارة الشباب والرياضة تمنع استخدام المكمل الغدائي ''هيدروكسيكيت"

أبلغت وزارة الشباب والرياضة كل الاتحاديات الرياضية بمنع استخدام الرياضيين للمكمل الغذائي ''هيدروكسيكيت - Hydroxycut'' الذي قد يتسبب في الموت بالنسبة للمستهلك.

وكتبت الاتحادية الجزائرية للمبارزة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك: ''أطلقت وزارة الشباب والرياضة تحذيرا رسميا يحظر استهلاك المكمل الغذائي هيدروكسيكيت - Hydroxycut لأنه من المحتمل أن يتسبب في الوفاة".

وانتهزت الاتحادية الجزائرية للمبارزة الفرصة لإطلاق إعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبة جميع "متابعيها" بتوصيل الرسالة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص ورفع وعيهم في الوقت المناسب ضد الخطر المميت الذي يمكن أن يمثله هذا المنتج.

ويتم انتاج هذا المكمل الغدائي من قبل العلامة التجارية ميسكليتاك - Muscletech والذي أحدث غضبا في الولايات المتحدة الامريكية.

و يتم بيعه بدون وصفة طبية في الجزائر، حيث يستخدمه الرياضيون بشكل عام لحرق الدهون وفقدان الوزن.