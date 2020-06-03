حوادث المرور: وفاة 8 أشخاص وإصابة 313 بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 313 آخرين بجروح في 240 حادث مرور جسماني, سجل على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 26 ماي إلى 01 جوان الجاري, حسبما أورده الأربعاء بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته, أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي , فقد تم تسجيل ارتفاعا في عدد حوادث المرور بـ (+22) حادث و في عدد الجرحى (+50) و كذا في عدد الوفيات بـحالتين (+02).

كما أشارت المعطيات ذات الصلة أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 94 بالمائة نتيجة عدم احترام قانون المرور.

وفي هذا الإطار, تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، حفاظا على سلامة الجميع, كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.