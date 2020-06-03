الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تسدد ديون الأندية تجاه الاتحادية الدولية للعبة

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) هذا الأربعاء, أنها قررت مساعدة "مرة اخرى" الأندية الجزائرية على تسديد ديونها اتجاه الاتحادية الدولية للعبة ( الفيفا).

وأوضحت الهيئة الاتحادية -عقب اجتماع أعضاء مكتبها الفدرالي عبر تقنية الفيديو : " ان المكتب الفدرالي , قرر مساعدة مرة أخرى الأندية الجزائرية المُدانة اتجاه الاتحادية الدولية لكرة القدم, مع تعهد هؤلاء بتعويض خزينة الاتحادية , من حصتها من عائدات المشاركة في المنافسات الإفريقية أو حقوق البث التلفزيوني." وفي هذا الإطار, قرر المكتب الفدرالي , منع , - من خلال الغرفة الوطنية لتسوية النزاعات-, أي نادي من انتداب لاعبين أجانب, ما لم تسو وضعيتهم المالية إزاء لاعبيهم الأجانب.

وبالعودة إلى الأرقام الأخيرة , أكدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, ان " وضعية ديون أندية الرابطة الأولى والثانية , لم تتغيّر, منذ بدء تفشي فيروس وباء كورونا , أي أكثر من 217 مليون دينار بالنسبة لأندية الرابطة الأولى و 523 مليون دينار لأندية الرابطة الثانية ." وأشارت الفاف إلى , " إمكانية تمديد آجال تسديد الديون السابقة للأندية التي كان مقررا في الفاتح يونيو 2020 الي تاريخ لاحق بسبب الوضعية المالية للفرق ." من جهة أخرى , قرر رئيس الاتحادية , خير الدين زطشي " تخصيص حصة 10 بالمائة من العلاوات السنوية التي تمنحها الكونفدرالية الإفريقية للهيئة الاتحادية, أي مبلغ 20.000 دولار لخزينة هذه الأخيرة, منها 50 بالمائة كمساعدات في إطار عملية التضامن , ضد وباء فيروس كورونا.

وأخيرا , ذكّر زطشي كل أعضاء المكتب الفدرالي, بضرورة ترشيد نفقات الاتحادية .