إلغاء تنظيم الطبعة 53 لمعرض الجزائر الدولي

أعلنت الشركة الجزائرية للمعارض والصادرات (سافيكس) عن إلغاء معرض الجزائر الدولي الذي كان مقررا تنظيمه خلال الفترة الممتدة بين 16 و 21 جوان الجاري و ذلك بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

و أوضح ذات المصدر ان "الأزمة الصحية غير المسبوقة الناجمة عن وباء كورونا اسفرت عن اتخاذ تدابير لمكافحة ومنع انتشاره في جميع أنحاء العالم" و التي أدت من بين أمور أخرى إلى إغلاق الحدود وحظر السفر و تعليق الرحلات الجوية و وسائل نقل أخرى وحظر التجمعات وبالتالي إلغاء وتأجيل العديد من الأحداث على المستوى الوطني والدولي", حسبما أفاد به بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لسافيكس.

و أضاف المصدر نفسه أن "الشركة الجزائرية للمعارض والصادرات (سافيكس) و في ظل هذا الظرف الصحي ووعيا منها بالوضع متعدد الأبعاد, تعلن لشركائها والعارضين أن الطبعة 53 من معرض الجزائر الدولي قد أجلت إلى سنة 2021".

وخلصت الشركة في بيانها إلى أن الطبعة القادمة من معرض الجزائر الدولي ستجري في الفترة الممتدة من 14 إلى 19 جوان 2021.