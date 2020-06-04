حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 150 بجروح خلال الـ 24 ساعة الاخيرة

لقي 7 أشخاص حتفهم واصيب 150 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في العديد من حوادث المرور التي سجلت بمناطق متفرقة من الوطن خلال ال24 ساعة الاخيرة, حسب ما أفادت به الخميس حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية عين الدفلى بوفاة شخصين وإصابة اثنين أخرين بجروح على اثر حادثي مرور, وقع الحادث الاول على مستوى الطريق الوطني رقم 4 ببلدية ودائرة عين الدفلى, والثاني على مستوى الطريق الولائي رقم 140 ببلدية ودائرة العطاف.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا, قامت وحدات الحماية المدنية, خلال نفس الفترة, بـ 120 عملية تحسيسية عبر 24 ولاية لحث المواطنين على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي, بالإضافة إلى القيام بـ 122 عملية تعقيم عبر 29 ولاية شملت منشآت وهياكل عمومية وخاصة وكذا المجمعات السكنية والشوارع, حيث خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 710 عون و 95 سيارة إسعاف و 96 شاحنة مع وضع أجهزة أمنية لتغطية 12 مكان إقامة موجه للحجر الصحي بكل من الجزائر العاصمة, ورقلة, تمنراست, بومرداس, تلمسان, الطارف وقالمة.

وبشأن مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية, فقد تم تسجيل 14 حريقا أدى الى إتلاف 4 هكتارات من الغابات, 12 هكتارا من الحشائش, 13 هكتارا من قمح, 260 شجرة مثمرة و 2805 حزمة تبن.

من جانب آخر, تمكنت وحدات الحماية المدنية من إخماد 4 حرائق حضرية ومختلفة بكل من الجزائر العاصمة, البويرة, بسكرة, أدرار وتمنراست.