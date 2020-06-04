جراد يسدي باسم رئيس الجمهورية وسام "عشير" لعائشة باركي ولثلاثة أعضاء من السلك الطبي ضحايا كورونا

04/06/2020 - 16:49

أسدى الوزير الأول عبد العزيز جراد ، اليوم الخميس ، باسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وسام "عشير" بعد الوفاة من مصف الاستحقاق الوطني ، لثلاث ضحايا لوباء كورونا من السلك الطبي وهم الأستاذ سي أحمد مهدي والدكتورة بوديسة وفاء و سائق سيارة الإسعاف طالحي جمال، بالإضافة إلى الراحلة عائشة باركي رئيسة جمعية " اقرأ ".

وتم ذلك خلال حفل تكريمي أشرف عليه السيد جراد بقصر الشعب، بحضور المستشارين لدى رئاسة الجمهورية عبد الحفيظ علاهم وعيسى بلخضر وكذا أعضاء من الحكومة، إلى جانب عائلات الضحايا وممثلين عن المجتمع المدني.

وسوم:

الجزائر, صحة

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