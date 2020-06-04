الأرصاد الجوية : عواصف رملية تمس 7 ولايات جنوبية

ستعرف 7 ولايات من البلاد هبوب رياح قوية، تأتي غالبا في شكل عواصف رملية، تستمر إلى غاية يوم الجمعة صباحا، حسبما أشارت إليه اليوم الخميس نشرية جوية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وتتمثل الولايات المعنية في كل من الأغواط والجلفة والمسيلة وبسكرة والوادي وغرداية و ورقلة، حسبما أوضحته النشرية التي تمتد صلاحيتها من الخميس 4 يونيو إلى يوم غد الجمعة على الساعة التاسعة صباحا.

وأشار ذات المصدر ، إلى أن هذه الولايات المذكورة ستعرف هبوب رياح شمالية غربية بسرعة 60/70 كلم في الساعة مرفقة بعواصف تصل سرعتها إلى 80 كلم في الساعة.