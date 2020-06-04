كورونا : 98 إصابة جديدة و 8 وفيات وتعافي 79حالة خلال الـ 24 ساعـة الأخيرة

سجلت خلال الـــ24 ساعة الماضية في الجزائر98 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 وفيات جديدة، فيما تماثل 79 مريضا للشفاء ، حسب ما أعلن عنه اليوم الخميس الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 9831 حالة، أي ما يمثل نسبة 22 حالة لكل 100 ألف ساكن، فيما بلغ إجمالي الوفيات 681 وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 6.297، مشيرا الى أن الوفيات الجديدة سجلت بكل من ولايات البليدة وسطيف وسوق أهراس وخنشلة وأدرار وبجاية والجلفة و ورقلة .

وأضاف أن الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمئة من مجموع حالات الوفيات.

وأشار الدكتور فورار إلى أن29 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية للإصابات و16 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الـــ24 ساعة الأخيرة .

وفيما يتعلق بالحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به، فقد بلغ عددها 18.853 وتشمل 8.396 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و10.457حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 31 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وفي الأخير، دعا الدكتور فورار إلى ضرورة التحلي باليقظة الدائمة والاحترام الصارم لشروط النظافة والتباعد والحجر المنزلي والارتداء الملزم للقناع الواقي في كل الظروف من طرف الجميع لتفادي انتقال العدوى .