قضية مولودية الجزائر واتحاد العاصمة : التاس تستمع للأطراف المعنية في غياب ''الفاف''

استمعت المحكمة الرياضية الدولية (التاس) عن طريق تقنية الفيديو عن بعد، اليوم الجمعة، للأطراف المعنية بقضية الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر فيما غاب ممثل عن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، حسبما أعلنت عنه إدارة ''الاتحاد'' عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك.

وكتب نادي الاتحاد في بيان: '' "عُقدت الجلسة بحضور ممثلين عن الناديين وممثل عن الرابطة المحترفة لكرة القدم المحترفة في الوقت الذي غاب فيه ممثل الفاف.

ودافع الاتحاد عن طلبه من قبل المحامي نيكولاس لوران بون، الذي كان تدخله بمستوى رفيع.وبعد سماع الأطراف الحاضرة، ستقوم المحكمة بدراسة الملف في انتظار صدور حكم في الأيام المقبلة".

وكان من المقرر أن تفصل المحكمة الدولية في هذه القضية خلال شهر مارس الفارط ولكن كانت مجبرة على تأجيل العديد من الجلسات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

وكان الاتحاد قد قاطع الداربي في شهر أكتوبر الماضي، بعد برمجة الرابطة للمباراة في تواريخ "الفيفا" في الوقت الذي كان يتواجد فيه بعض اللاعبين مع المنتخب العسكري ولاعبه المحترف مؤيد اللافي مع المنتخب الليبي.

وكان فريق الاتحاد يعتقد أنه يحق له مقاطعة المباراة ، خاصة وأن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) خير الدين زطشي قد أكد آنذاك للرابطة أنها يمكن أن تلعب مباريات البطولة الوطنية خلال تواريخ الفيفا ، بشرط أن توافق الأندية المعنية بذلك.

وكانت إدارة "سوسطارة" قد رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة الرياضية الدولية في لوزان، بعدما خصمت الرابطة ثلاث نقاط من رصيد النادي، إضافة إلى احتساب هزيمة الفريق على البساط في لقاء الداربي العاصمي خلال مرحلة الذهاب.