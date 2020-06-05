منظمة الأوبك+ و شركائها يجتمعون غدا السبت للنظر في تمديد اتفاق خفض الإنتاج

يبحث منتجو النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وشركائها على رأسهم روسيا(أوبك+) ، يوم غد السبت ما إذا كانوا سيمددون العمل باتفاق ابريل الماضي المتعلق بتخفيض الإنتاج، حسب ما أفادت اليوم الجمعة مصادر من المنظمة.

وذكرت مصادر من أوبك، أن وزراء الدول الأعضاء بالمنظمة وحلفاءهم، اتفقوا على تقديم عقد الاجتماع الوزاري الى غد السبت، لبحث العديد من النقاط التي تضمنها جدول أعمال الاجتماع،أهمها قرار تمديد اتفاق خفض الإنتاج المقدر بـ 9،7 مليون برميل يوميا من شهر الى ثلاثة أشهر أو الانتقال للمرحلة الثانية من التخفيض المقدر بـ7،7 مليون برميل يوميا.

وأضاف المصدر أن الاجتماع سيبحث كذلك إشكالية عدم التزام بعض الدول بحصصها في التخفيض وهي النقطة التي أخذت حيزا كبيرا من النقاش بين دول أعضاء أوبك وحلفائها.

وكانت المنظمة و شركائها من خارج المنظمة من بينهم روسيا، اتفقوا في شهر ابريل الماضي على خفض الإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميا في شهري مايو ويونيو من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة.

ووسط ترقب المتعاملين لمؤشرات الاجتماع السالف الذكر تحسنت صباح اليوم الجمعة أسعار خام برنت بالنسبة للعقود الآجلة إلى 03ر41 دولار للبرميل بسوق لندن الدولية و بدورها ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12ر38 دولار للبرميل بسوق نيويورك.