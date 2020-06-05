مرابط يدعوا الى الالتزام بالتدابير الوقائية المرافقة للرفع التدريجي للحجر عن النشاطات التجارية

دعا رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية ، الياس مرابط ، بمناسبة العودة التدريجية المرتقبة للنشاطات التجارية والاقتصادية على مرحلتين بدءا من هذا الأحد وفقا لخطة مدروسة من طرف الحكومة وتبعا لتوصيات اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة تطور فيروس كورونا :" الى الالتزام بالتدابير الوقائية المرافقة للرفع التدريجي للحجر الصحي عن النشاطات التجارية مذكرا :" بوجوب الخروج من هذا الحجر بالالتزام بشروط الوقاية ويتمثل في ضرورة وضع الكمامة عند الخروج الى الفضاءات العمومية ".

كما تمنى السيد مرابط من :" أن يرفع المواطنون من حسهم المدني للتمترس خلف الوعي الجماعي والفردي كجدار وقائي للحفاظ على مسافة الأمان خاصة داخل الفضاءات التجارية الكبرى ".

حزاب بن شهرة يثمن قرار عودة النشاطات الاقتصادية و التجارية

بالمقابل قال الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين حزاب بن شهرة في ميكروفون القناة الأولى أنه :" على أصحاب النشاطات المرخص لها التقيد بنظام صارم للوقاية المرافق لفتح المحلات ", وأضاف انه لابد من أن يكون هذا الفتح مرفوقا :" بالوقاية المشددة مع التزام التجار بالحيطة والحذر ".

أما عن عدم الامتثال الى التدابير الوقائية التي أوصت بها اللجنة العلمية المرافقة لفتح المحلات سيؤدي الى الغلق الفوري للنشاط التجاري وتطبيق صارم للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات ".

المصدر : الإذاعة الجزائرية