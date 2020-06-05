كورونا : منظمة الصحة العالمية تصدر توجيهات جديدة بشأن استخدام "الكمامات"

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، اليوم الجمعة، أن المنظمة أصدرت توجيهات جديدة بشأن ارتداء "الكمامات" للحماية من فيروس "كورونا" (كوفيد-19).

وأكد تادروس- في مؤتمر صحفي، مساء اليوم ، في جنيف- أن ارتداء "الكمامات" يجب أن يكون ضمن إستراتيجية أوسع، مشددا على أن "الكمامة" وحدها لا تحمي من الفيروس.

على كل شخص يتجاوز سن الستين ارتداء الكمامة خاصة في المناطق حيث انتقال العدوى

وقال إن الخطوط التوجيهية الجديدة توصي بأن يرتدي كل شخص في سن الستين أو أكثر للكمامة خاصة في المناطق حيث انتقال العدوى في المجتمع المحلي وتوجد صعوبة في المباعدة الاجتماعية.

على كل من لديه أعراض تشبه أعراض الكورونا أن يحجر نفسه مع استدعاء الرعاية الصحية

وشدد مجددا على ضرورة أن يبقى في المنزل كل من لديه أعراض تشبه أعراض فيروس كورونا، وأن يقوم بحجر نفسه مع استدعاء الرعاية الصحية، وأن تحجر الأسرة أيضا، حتى يتم التأكد بالاختبار أن كان مصابا بالفيروس من عدمه.

وأضاف المدير العام للمنظمة الدولية إنه في حالة مغادرة الشخص للمنزل فعليه ارتداء "الكمامة"، وكذلك أي شخص يساعده، مضيفا أن العاملين الصحيين عليهم ارتداء الكمامات وأدوات الحماية الأخرى.

وأكد أنه في المناطق التي تشهد انتشارا واسع النطاق للفيروس فإن المنظمة توصى بارتداء جميع العاملين في المرافق الصحية لـ "الكمامات"، قائلا إن على الحكومات أن توصى بارتداء الكمامات في المناطق المزدحمة والمتاجر والأسواق.

من جانبها، قالت خبيرة المنظمة الدكتورة ماريا فان كيركوف إن الدراسات سمحت باستخدام "الكمامات" ذات الثلاث طبقات من نسيج ممتص، حيث طبقتان من القطن والبوليستر وهي طبقات تمثل حاجزا لأي رذاذ يمكن أن يأتي من شخص مصاب.