حوادث المرور: وفاة 8 أشخاص واصابة 285 آخرين بجروح خلال ال48 ساعة الاخيرة

﻿لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 285 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في عدة حوادث مرورية سجلت عبر مختلف مناطق الوطن خلال ال48 ساعة الاخيرة, حسب ما أوردته اليوم السبت حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية وهران بوفاة شخصين (2) على اثر اصطدام بين سيارة ودراجة نارية على مستوى الطريق الولائي رقم 84 ببلدية بوسفر.

كما تمكنت وحدات الحماية المدنية في نفس الفترة من اخماد 7 حرائق حضرية ومختلفة في عدة ولايات من الوطن حيث تمت السيطرة على هذه الحرائق دون تسجيل خسائر في الأرواح, حسب نفس المصدر.

وعلى صعيد آخر, وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كوفيد-19 , قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني ب238 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 25 ولاية مست 153 بلدية, لحثهم و تذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي و التباعد الاجتماعي بالإضافة الى "القيام ب266 عملية تعقيم عبر 25 ولاية شملت 156 بلدية من منشآت و هياكل عمومية و خاصة والمجمعات السكنية و الشوارع.

وأضاف المصدر ذاته أن المديرية العامة للحماية المدنية خصصت لهاتين العمليتين 1223 عون حماية مدنية بمختلف الرتب, 168 سيارة اسعاف و151 شاحنة, بالإضافة الى وضع أجهزة أمنية لتغطية 12 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي عبر ولايات الجزائر العاصمة, ورقلة, عنابة, بومرداس, تلمسان, الطارف و قالمة.

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