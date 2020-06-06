بن بوزيد وممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر يتطرقان إلى مكافحة جائحة كورونا

استقبل وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد ،هذا السبت بالجزائر العاصمة، ممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر، بلا فرانسوا نغيسا بحيث تطرق معه إلى موضوعي مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19) في الجزائر والتعاون جنوب-جنوب في مجال الصحة، حسبما أشار إليه بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن السيد نغيسان قدم، خلال اللقاء، "تقريرا حول نشطات التعاون المشتركة بين وزارة الصحة ومكتب المنظمة العالمية بالجزائر"، مشيدا "بالدور الريادي لوزير الصحة وبالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية والتي سمحت بالتحكم في الوضع بالنظر للنتائج الوبائية" التي حققت في مجال مكافحة الجائحة.

من جهته، قدم السيد بن بوزيد "عرضا حول الحالة الوبائية لجائحة كوفيد-19 بالجزائر، وتطرق للمكاسب المحققة ولتجربة الجزائر في تسيير هذه الجائحة".

كما أبرز وزير الصحة، رئيس اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، "العمل والمساهمات العلمية لأعضاء اللجنة، خصوصا في متابعة المرضى والتكفل بعلاجهم علاوة على اجراءات رفع الحجر"، يضيف البيان كما استعرض الطرفان، حسب البيان، التعاون جنوب-جنوب، وفي هذا الشأن اقترح السيد نغيسان "دعم منظمة الصحة العالمية للتنسيق بين دول المنطقة والبحث عن سبل تطوير هذا التعاون على ضوء خبرة الجزائر في هذا الشأن"، مضيفا إن "الجزائر من البلدان الرائدة في مجال الصحة، لاسيما الصناعة والانتاج الصيدلانيين".

من جانبه، طمأن السيد بن بوزيد "ممثل منظمة الصحة العالمية بأن التعاون بين الجزائر ودول قارتها هو في صميم انشغالاتها"، مضيفا إن "تطوير هذا التعاون وتعزيز تبادل الخبرات يحظى باهتمام كبير ".