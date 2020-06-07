جثمان الراحل أمحمد خداد يوارى الثرى بمقبرة ولاية السمارة في جو جنائزي مهيب

شيع جثمان القيادي والديبلوماسي الصحراوي الراحل، أمحمد خداد، الذي وافته المنية في الفاتح أبريل ، بمقبرة بولاية السمارة بمخيمات اللاجئين الصحراويين ، بحضور الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي, حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

وأوضحت الوكالة أن مراسيم تشييع جنازة الفقيد جرت في موكب جنائزي مهيب ، بحضور رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي وأعضاء الأمانة الوطنية للجبهة والحكومة والمجلس الوطني والمجلس الاستشاري وبمشاركة وفود أجنبية صديقة وجمع غفير من مختلف تواجدات الجسم الوطني الصحراوي.

وكان جثمان الراحل محمد خداد وصل امس السبت الى مطار تندوف على متن طائرة خاصة قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد.

وتوفي المناضل أمحمد خداد في الفاتح أبريل الماضي باسبانيا اثر مرض عضال ، لكن الظروف الصحية العالمية التي يشهدها العالم جراء انتشار جائحة كورونا حالت دون نقله جثمانه إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين .

وفور الإعلان عن وفاته ، أعلنت رئاسة الجمهورية الصحراوية حداد على روح الراحل أمحمد خداد لمدة أسبوع ، وشكلت لجنة مكلفة بمراسيم وتشيع جثمانه .

وقد تنقل الفقيد بين الكثير من المهام والمسؤوليات على المستوى الداخلي في الولايات والمؤسسات الصحراوية وفي الخارج وفي السفارات والبعثات الدبلوماسية واضطلع بدور محوري في مسار التسوية الأممي الإفريقي للنزاع في الصحراء الغربية كمنسق مع بعثة الامم المتحدة (المينورسو) ورئيس وعضو في الوفد الصحراوي المفاوض كما كان له انخراط ونجاح كبيرين في المعركة القانونية القضائية وخاصة على الساحة الأوروبية.