الطائرة-افريقيا الكرة الطائرة: الكونفدرالية الافريقية تعيد برمجة مؤتمرها يومي 24 و25 اكتوبر بسبب جائحة كورونا

أعلنت الكونفدرالية الافريقية للكرة الطائرة أنها اعادت برمجة مؤتمرها ليومي 24 و25 اكتوبر بجنوب افريقيا وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا.

وجاء هذا الإعلان بعد قرار الاتحادية الدولية بإعادة جدولة مؤتمرها من 27 إلى 29 يناير 2021 بمدينة فوكيت التايلاندية بسبب تفشي فيروس كورونا كذلك.

و سيعرف مؤتمر الكونفدرالية الافريقية، الذي كان مقررا آنفا يوم 15 يونيو بمدينة كيب تاون الجنوب افريقية، انتخاب أعضاء مجلس الادارة لفترة 2021-2024، بمن فيهم رئيس الهيئة القارية، المصري عمرو علواني، بعد 16 سنة من الرئاسة.

وسيشهد المؤتمر العالمي السابع والثلاثون انتخاب جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي لفترة 2021-2024، مع التذكير ان الانتخابات الرئاسية للاتحاد الدولي للكرة الطائرة مبرمجة عام 2024 حيث تستمر فترة الرئيس الحالي، البرازيلي آري دا سيلفا غراسا فيلهو حتى ذلك التاريخ.