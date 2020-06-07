كورونا : 104 إصابة جديدة و86 حالة شفاء و9 وفيات

سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر 104 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات جديدة، فيما تماثل 86 مريضا للشفاء، حسب ما أعلن عنه هذا الأحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 10.154 حالة، أي ما يمثل نسبة 23 حالة لكل 100 ألف ساكن، فيما بلغ إجمالي الوفيات707 وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 6717، مشيرا إلى أن الوفيات الجديدة سجلت بكل من سطيف (حالتان) و الجزائر العاصمة (2) و حالة واحدة بكل من ولايات المدية و الوادي وبومرداس وغرداية وورقلة.

وأضاف أن الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمائة من مجموع حالات الوفيات.

وأشار الدكتور فورار إلى أن 29 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية للإصابات و 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به، فقد بلغ عددها 19792 وتشمل 8819 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و 10973 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 30 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وفي الأخير، دعا الدكتور فورار إلى ضرورة التحلي باليقظة الدائمة والاحترام الصارم لشروط النظافة والتباعد والحجر المنزلي والارتداء الملزم للقناع الواقي في كل الظروف من طرف الجميع لتفادي انتقال العدوى.