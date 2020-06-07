تذبذب في التزويد بالكهرباء في بعض بلديات العاصمة من الثلاثاء إلى الخميس

ستشهد بعض بلديات العاصمة تذبذبا في التزويد بالطاقة كهربائية خلال الفترة الممتدة من 9 الى 11 جوان الجاري بسبب اشغال استبدال التجهيزات الكهربائية، حسبما افاد به اليوم الاحد بيان لشركة سونلغاز.

وسيمس هذا التذبذب -يضيف ذات البيان- كل من احياء 30 مسكن (المديرية العامة للأمن الوطني) ببلدية الشراقة و حي 400 مسكن اجتماعي تساهمي (جزئيا) و 90 جناح ببلدية اولاد فايت، يوم الثلاثاء 9 جوان من الساعة التاسعة صباحا الى غاية الرابعة مساء.

و ببلدية بوزريعة، فستعرف كل من احياء شعبة بوحمام و المجمع السكني بوحمام و حي بوحمام تذبذب في التموين بالكهرباء خلال نفس اليوم من الساعة التاسعة صباحا الى الرابعة مساء.

اما بالنسبة ليوم الاربعاء 10 جوان ، فسيمس التذبذب كل من احياء 138 مسكن و حي RHP ببلدية اولاد فايت من الساعة التاسعة صباحا الى الرابعة مساء.

وفي بلدية بوزريعة و خلال نفس اليوم ، سيمس التذبذب في التموين كل من حي 20 مسكن بوحمام والمجمع السكني بوحمام و احياء بوسكولت، من الساعة التاسعة صباحا الى الرابعة مساء.

وخلال يوم الخميس 11 جوان، ستشهد احياء من بلديتي اولاد فايت و بوزريعة تذبذبا في التزويد بالكهرباء من الساعة التاسعة صباحا الى غاية الرابعة مساء.

ويتعلق الامر بكل من احياء تعاونية ريم و مدرسة الهضبة و تعاونية الصنوبر ببلدية اولاد فايت و كذا حي 26 مسكن بوسكولت و المجمع السكني بوسكولت و حي بوسكولت ببلدية بوزريعة، حسب ذات المصدر.