اولمبياد طوكيو / جيدو : المصارع الجزائري عبد الرحمان بن عمادي في أحسن رواق لاقتطاع تأشيرة التأهل

يوجد المصارع الجزائري في رياضة الجيدو عبد الرحمان بن عمادي (أقل من 90 كلغ)، في أحسن رواق لاقتطاع تأشيرة دورة الجيدو للألعاب الأولمبية الصيفية في 2021 بطوكيو حسب ما أعلنت عنه الكونفدرالية الافريقية للاختصاص مساء السبت خلال لقاء عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد والتي تم خلالها التطرق للعديد من المواضيع.

وكانت الجزائر ممثلة في هذه الجلسة التي جرت عبر تقنية الفيديو، بالمدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية للجيدو، سليم بوطبشة، حيث تم التطرق للعديد من المواضيع أبرزها التحكيم، التكوين والتدريب.

إلى حد الساعة، تبقى مصر الأكثر تمثيلا حيث ضمنت تأهل 3 رياضيين (رجال)، متفوقة على تونس التي أهلت رياضيين، في الوقت الذي اكتفت فيه الجزائر والمغرب باسم واحد لكل بلد.

وتطمح الدول الافريقية في تأهيل أكبر عدد ممكن من الرياضيين بعد رفع الحجر الصحي المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال المشاركة في العديد من الدورات الدولية.