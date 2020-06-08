الرئيس الأمريكي يأمر بسحب الحرس الوطني من واشنطن

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس الاحد ، أوامره بسحب عناصر الحرس الوطني من العاصمة واشنطن، معتبرا أن الوضع أصبح تحت السيطرة بعدما شهدت الأيام الماضية احتجاجات على مقتل "جورج فلويد" في ولاية مينيسوتا على يد أحد رجال الشرطة.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "لقد أمرت حرسنا الوطني للبدء بعملية الانسحاب من العاصمة واشنطن. وذلك بعد أن أصبح كل شيء تحت السيطرة الكاملة".

وأضاف "يمكنهم العودة بسرعة إذا لزم الأمر"، مشيرا إلى أن أعداد المتظاهرين خلال الليلة الماضية كان أقل من المتوقع.

ويتظاهر عشرات الآلاف في كافة أنحاء الولايات المتحدة ضد التمييز العنصري في تحرك يأتي ضمن حركة احتجاجية دخلت أسبوعها الثاني وانطلقت على خلفية مقتل الموطن الأمريكي جورج فلويد أثناء توقيفه من قبل أحد عناصر الشرطة.

وعمت التظاهرات المدن الرئيسية من نيويورك إلى لوس أنجلوس، وكانت التظاهرات في واشنطن اول امس السبت/الأكبر منذ أن انطلقت الاحتجاجات في مدينة مينيابوليس عقب مقتل فلويد.