المجلس الشعبي الوطني : إحالة مشروع قانون اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة على اللجنة المختصة

أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، المجتمع اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس سليمان شنين، مشروع القانون المتضمن اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراسته، حسب بيان للغرفة السفلى للبرلمان.

وأوضح المصدر أن مكتب المجلس و بعد المصادقة على جدول الأعمال، أحال مشروع القانون المتضمن اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراسته، كما كلف لجنة المالية والميزانية بإعداد جدول زمني للاستماع إلى أعضاء من الحكومة في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2017.

وأطلع مكتب المجلس -حسب البيان- على تصريح نائب جديد بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية وأحاله على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإبداء الرأي بشأنه