المديرية العامة للحماية المدنية تطلق حملة وطنية للوقاية من الحرائق

تطلق المديرية العامة للحماية المدنية حملة الوطنية للوقاية من حرائق المحاصيل الزراعية ابتداء من هذا الاثنين على مستوى التراب الوطني، حيث سوف يعطى الانطلاق الرسمي من ولاية تيارت ، حسب ما أورده بيان للحماية المدنية.

وتخص هذه الحملة التي تدخل في إطار تجسيد البرنامج السنوي للتحسيس والتوعية، مناطق إنتاج الحبوب بالهضاب العليا إذ تستهدف فئة الفلاحين لتحسيسهم وتوعيتهم على ضرورة إحترام وتطبيق التدابير الوقائية كاملة من أجل تفادي اندلاع الحرائق قبل وما يجب القيام أثناء وبعد الإنتهاء من عملية الحصاد.

كما تهدف هذه الحملة الوطنية للحد والتقليل من الخسائر الناجمة عن حرائق المحاصيل الزراعية وعن الأثار الاقتصادية المترتبة عنها والمحافظة على المنتوج الوطني وتدعيم الأمن الغذائي المحلي.

وترجع الأسباب الرئيسية لاندلاع الحرائق حسب ما أوضحه تحليلا لإحصائيات الـ 5 سنوات الأخيرة إلى عدم تطبيق الإجراءات الوقائية المتعلقة بحماية الأراضي الفلاحية وتنقية محيطها من الحشائش اليابسة وعدم ترك مسافة الأمان بين الأراضي الفلاحية والطرقات وكذا السكك الحديدية، عدم تخصيص صهاريج للمياه بسعة كافية للتحكم في الحرائق عند اندلاعها، حرق القمامة وتجميعها عشوائيا والقيام بعملية الحصاد في أوقات الذروة وعدم صيانة آلات الحصاد.

كما تم تخصيص لفائدة الفلاحين جهازا أمنيا عملي لمرافقتهم وتوفير شاحنات إخماد الحرائق، يهدف إلى السيطرة و إخماد الحرائق عند بداية اندلاعها وتفادي خسائر في المحاصيل الزراعية، بحيث قامت مصالح الحماية بتدعيم وتجديد وسائل مادية معتبرة تتمثل في شاحنات من إنتاج وطني مختصة في إخماد الحرائق.

للتذكير سجلت مصالح الحماية المدنية خلال السنة المنصرمة ( 2019 ) خسائر مقدرة ب،3774 هكتار من المحاصيل تمثلت في قمح و شعير، 155548 شجرة مثمرة و 533117 حزمة تبن .