ارتفاع طفيف للعائدات الجمركية خلال الثلاثي الأول من 2020

بلغت العائدات الجمركية للجزائر 35ر270 مليار دج خلال الثلاثي الاول من 2020 مقابل 33ر267 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2019، مسجلة ارتفاعا طفيفا قدره 13ر1 بالمائة، حسب المديرية العامة للجمارك.

واستخدمت العائدات الجمركية المحصل عليها خلال الثلاثي الأول من 2020 في تزويد ميزانية الدولة بـ 62ر227 مليار دج مقابل 17ر229 مليار دج خلال الفترة نفسها من السنة الماضية, مسجلا انخفاضا طفيفا قدره 68ر0 بالمائة, حسب إحصائيات مديرية الدراسات و الاستشراف للجمارك.

و بلغت العائدات الموجهة لميزانية الدولة 2ر84 بالمائة من مجموع التحصيلات التي أجرتها الجمارك خلال الثلاثي الأول من 2020.

كما قدرت حصة العائدات الموجهة لصندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية ما يقارب 66ر21 مليار دج مقابل 25ر23 مليار دج، مسجلة انخفاضا قدره 82ر6 بالمائة.

وتشير المديرية العامة للجمارك إلى أن العائدات الموجهة للصندوق الوطني للتقاعد استقرت عند 25ر19 مليار دج مقابل 22ر13 مليار دج مسجلة ارتفاعا بقرابة 68ر45 بالمائة.

أما عن العائدات الموجهة لحسابات التخصيص الخاص، فقد استقرت عند ما يقارب 59ر1 مليار دج مقابل 41ر1 مليار دج، مسجلة ارتفاعا قدره 90ر12 بالمائة.

و خلال الثلاثي الاول من سنة 2020, بلغت العائدات الموجهة للبلديات قيمة 79ر222 مليون دج مقابل 09ر289 مليون دج , مسجلة انخفاضا ب 13ر22 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.

و بخصوص التحصيلات المحققة شهر مارس الفارط, أوضح المصدر نفسه أنها تراجعت ب 8ر4 بالمائة لتبلغ 93ر97 مليار دج مقارنة بشهر فبراير 2020.

و عرف شهر فيفري الفارط ارتفاعا "محسوسا" بـ 95ر47 بالمائة ليبلغ 87ر102 مليار دج مقارنة بشهر جانفي (54ر69 مليار دج).

و شمل الانخفاض مسجل شهر مارس الفارط مجمل العائدات باستثناء تلك الموجهة للصندوق الوطني للتقاعد التي عرفت ارتفاعا بـ 58ر7 بالمائة لتبلغ 90ر7 مليار دج شهر مارس مقارنة بشهر فيفري من السنة الجارية.

من جهة أخرى, تراجعت التحويلات الأخرى للعائدات الجمركية إذ قدرت العائدات الموجهة لميزانية الدولة بـ 52ر81 مليار دج (- 03ر6 بالمائة), و 95ر7 مليار دج (-66ر1 بالمائة) بالنسبة للعائدات الموجهة لصندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية, فيما بلغت تلك الموجهة لحسابات التخصيص الخاص 58ر484 مليون دج (57ر20 بالمائة), و أخيرا العائدات الموجهة للبلديات التي سجلت تراجعا بـ 11ر7 بالمائة لتبلغ 60ر79 مليون دج.

و استقرت العائدات الجمركية للجزائر سنة 2019 عند مبلغ 86ر1.097 مليار دج مسجلة ارتفاعا بـ 7 بالمائة.

واستخدمت تلك العائدات لتزويد ميزانية الدولة في حدود 05ر947 مليار دج (+36ر7 بالمائة), صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية بـ 2ر93 مليار دج (+52ر4 بالمائة), الصندوق الوطني للتقاعد بـ 47ر50 مليار دج (+ 84ر8 بالمائة), حسابات التخصيص الخاص بـ 06ر6 مليار دج (-97ر3 بالمائة), في حين بلغت العائدات الموجهة للبلديات 074ر1 مليار دج بانخفاض بازيد من 17ر53 بالمائة.

المصدر: واج