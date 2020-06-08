بوقدوم يتحادث هاتفيا مع نظرائه في كل من ليبيا وتونس ومصر والسعودية

تحادث وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، هاتفيا، مع نظرائه في كل من دولة ليبيا والجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حسب ما أورده الاثنين بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح نفس المصدر أنه "بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع هذه الدول الشقيقة، تناولت المحادثات مستجدات الأوضاع على المستوى الإقليمي، خاصة التطورات الأخيرة في الشقيقة ليبيا".

وبهذه المناسبة --يضيف البيان-- "جدد السيد الوزير التأكيد على موقف الجزائر الثابت الداعي إلى تسوية سياسية عبر الحوار بين مختلف الفرقاء الليبيين للتوصل إلى حل سياسي شامل يضمن وحدة واستقرار وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وفقا للشرعية الدولية وفي إطار احترام إرادة الشعب الليبي الشقيق بعيدا عن التدخلات الخارجية".