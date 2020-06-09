مستغانم: وضع 116 مسافرا جزائريا قيد الحجر الصحي بعد عودتهم من المغرب

تم وضع 116 مسافرا جزائريا عادوا من المغرب قيد الحجر الصحي بمنطقة صابلات (مستغانم)، حسبما علم هذا الثلاثاء من المدير الولائي للنقل، مصطفى قادة بلفار.

وأوضح بلفار أن "عملية نقل المسافرين القادمين من مدينة الدار البيضاء (المغرب) عبر مطار وهران الدولي "أحمد بن بلة" إلى أماكن الحجر الصحي بمنطقة صابلات تمت ليلة الاثنين إلى الثلاثاء وجرت في ظروف تنظيمية جيدة".

تم خلال هذه العملية، حسب ذات المتحدث، تسخير 7 حافلات لنقل المسافرين من وهران إلى فندق "الزفير" الذي قامت السلطات المحلية بتجهيزه لفترة الحجر الصحي التي تدوم 14 يوما مع مراعاة جميع القواعد والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

للتذكير تم السبت الماضي وضع 45 مسافرا قدموا من العاصمة البرتغالية لشبونة عبر مطار وهران الدولي "أحمد بن بلة" قيد الحجر الصحي بفندق "قصر المنصور" بصابلات.

وقد استقبلت ولاية مستغانم منذ بداية التدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19) شهر مارس الماضي ثلاث دفعات من المسافرين الجزائريين العالقين في الخارج ولاسيما بفرنسا والمملكة المتحدة (550 شخصا) الذين تم التكفل بهم على مستوى المؤسسات الفندقية التابعة للخواص كما أشير إليه.

المصدر: واج