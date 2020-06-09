الاتحادات الوطنية الرياضية : العهدات الاولمبية ستصل الى آجالها المحددة لها في القانون

شدّدت وزارة الشباب والرياضة على أن العهدات الاولمبية للاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والأندية, ستصل إلى آجالها عند المواعيد المحددة لها (2017-2020 ), مثلما ينص عليه القانون 05- 13 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.

وأكدت مراسلة وجهتها الوزارة إلى رؤساء الهيئات الفدرالية والجمعية الوطنية لترقية وتطوير الرياضة النسوية , بخصوص مسار تجديد عهدات الاتحاديات الرياضة الوطنية , على إن " العهدات الاولمبية للاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والأندية ستصل إلى آجالها, أي عند المواعيد المحددة لها (2017-2020 ), مثلما ينص عليه القانون 05- 13 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها." وفي هذا الإطار, دعت الوصاية الاتحادات الوطنية, " بالامتناع خلال السنة الانتخابية, عن إجراء أي تغيير أو تعديل للقوانين الأساسية أو النظم الداخلية , التنظيمات العامة او التنظيمات التأديبية أو إجراء أي حركة للإطارات التقنية الإدارية الموضوعة تحت تصرف الاتحاديات."

كما منعت الوزارة الاتحاديات أيضا, "من القيام بإلغاء او إنشاء هياكل رياضية جديدة أو إعادة إحياء المحلية منها في حالة توقف وهذا تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 14- 330, المحدد لكيفيات تنظيم وسير الاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية للهواة".

وأشارت مراسلة الوزارة في الختام إلى انه "من اجل الشروع في مسار التجديد سواء على المستويين المحلي أو الوطني سترسل إلى الاتحاديات الرياضية - في الوقت المناسب- مذكرة منهجية مفصلة حول الترتيبات العملية لهذا المسار", مؤكدة في ذات الوقت على أن الوصاية , "تولي أهمية قصوى للتنفيذ الدقيق لمضمون هذه التعليمة ."