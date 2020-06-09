الاحتلال الإسرائيلي يهدم 6 مساكن فلسطينية في القدس المحتلة

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا فلسطينيا في بلدة سلوان وخمسة مساكن في برية السواحرة بالقدس المحتلة، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت الوكالة أن سلطات الاحتلال هدمت منزلا في بلدة سلوان بجنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

ونقلت عن عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان خالد أبو تايه ، قوله أن "جرافة تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، هدمت منزلا في (حي سويح/رأس العامود)مقام منذ 6 سنوات، تعود ملكيته للمواطنة عائشة حجازي التي تعيل ثمانية أطفال".

وأوضح أن" العائلة كانت قد تلقت أمرا بالهدم قبل 6 أشهر تقريبا، ولم تستطع توكيل محامي أو مهندس بسبب ظروفها الصعبة".

وفي ذات السياق، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة مساكن من الصفيح، في برية السواحرة جنوب شرق القدس المحتلة، واستولت على محتوياتها.

ونقلت (وفا) عن رئيس لجنة الدفاع عن أراضي بلدة السواحرة وعضو بلديتها يونس جعفر، قوله أن "جنود الاحتلال اقتحموا المنطقة، وهدموا المساكن بحجة البناء دون ترخيص، دون تسليم أصحابها إخطارات مسبقة بالهدم، وأجبروا المواطنين على إخلاء المنطقة بالقوة".

وحذر جعفر من "تصاعد عمليات هدم مساكن المواطنين في أراضي برية السواحرة الشاسعة، والذي يندرج ضمن مخطط استكمال الطوق الاستيطاني الشرقي لمدينة القدس، تنفيذا لمخطط الضم".

وكانت قوات الاحتلال قد فككت أمس الاثنين، بيتا بلاستيكيا بمساحة 200 متر مربع، بعد أن اقتحمت المنطقة.

وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت أربع عائلات أخرى في البرية خلال شهر مايو الماضي، إخطارات بهدم مساكنها، من بينها مسكن موله الاتحاد الأوروبي.

وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من انتهاكاتها بحق ممتلكات الشعب الفلسطيني في القدس و الضفة الغربية ، مؤخرا حيث نفذت عمليات هدم طالت منازل ومنشآت سياحية في عدة محافظات.

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