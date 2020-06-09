سوناطراك توقع عقد مع الشركة الايطالية "مير تكنيمونت" لإنجاز مركب لمعالجة الزيوت بحاسي مسعود

تم التوقيع على عقد بين مجمع يظم كل من سوناطراك وشريكيه "بي تي تي او بي" و "بي في او بي" من جهة و المؤسسة الإيطالية "مار تكنيمونت" من جهة أخرى يخص الهندسة و الانجاز و التجهيز لإنجاز مركب ثاني لمعالجة الزيوت بحقل بئر السبع، على بعد 40 كم من حاسي مسعود، حسبما أفاد به هذا الثلاثاء بيان لمجمع سوناطراك.

و يضم هذا المشروع، الذي تم منح عقده في مارس 2018 بعد مناقصة، "المرحلة الثانية من تطوير حقل بئر السبع الذي سيسمح بمعالجة إضافية لـ 20.000 برميل/يوميا من الزيوت و هذا لرفع إنتاج هذه الحقول إلى 40.000 برميل/يوميا"، حسب نفس المصدر.

و يشمل العقد، الموقع هذا الاثنين، خدمات و تجهيزات تخص الدراسات الهندسية للتفاصيل و التموين بالتجهيزات و العتاد و الإنجاز و كذا تجارب وضع حيز الخدمة.

كما يرتقب المشروع إنجاز مركب لمعالجة الزيوت و وحدة لتكثيف الغاز و وحدة لحقن الغاز و وحدة لضخ المياه للمحافظة على الضغط و مولد كهربائي ثالث (18 ميغاوات)، و كذا ربط 33 بئر (19 منتجة للزيوت و 14 لضخ الماء)، حسب نفس المصدر.