كورونا : وزارة الداخلية تشرع في دفع الشطر الثاني لمنحة التضامن للمستفيدين

أعلنت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، اليوم الثلاثاء في بيان لها، عن الشروع في دفع الشطر الثاني لمنحة التضامن للمستفيدين و بنفس المبلغ (10000 دج) و ذلك في إطار دعم الأسر المتأثرة اجتماعيا و اقتصاديا من تدابير الوقاية من جائحة كورونا فيروس (كوفيد-19) و مكافحته.

و جاء في البيان: "في إطار استكمال مساعي السلطات العمومية في دعم الأسر المتأثرة اجتماعيا و اقتصاديا من تدابير الوقاية من جائحة كورونا فيروس (كوفيد-19) و مكافحته، و بعد الانتهاء من العملية الأولى لدفع منحة التضامن مقدرة بعشرة ألاف (10.000) دينار جزائري، فقد شرع في دفع الشطر الثاني بنفس المبلغ للمستفيدين المسجلين عبر جميع الولايات".

و أكد المصدر ذاته أن "العملية متواصلة في ظروف حسنة مع إلزام السلطات المعنية بالانتهاء منها يوم الخميس 11 جوان 2020 كأقصى حد".