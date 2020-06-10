مقتل 69 شخصا في هجوم لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية شمال نيجيريا

قتل 69 شخصا خلال هجوم نفذه عناصر من جماعة "بوكو حرام" الإرهابية على قرية "فادوما كولورام" الواقعة في محافظة بورنو شمال نيجيريا.

وذكرت وكالة الأنباء النيجيرية الأربعاء ، أن الهجوم على القرية التي تسكنها غالبية من مربي المواشي، نفذه مسلحون من جماعة بوكو حرام الإرهابية، موضحة أن المسلحين وصلوا على متن مركبات ودراجات نارية، وأطلقوا النار من أسلحة آلية ودمروا القرية وسرقوا 1200 رأس من الماشية والإبل.

وأشارت الوكالة إلى أن مصادر من الجهة أرجعت سبب الهجوم إلى أن منفذيه يتهمون سكان القرية بتبادل المعلومات مع السلطات الأمنية حول تحركات جماعة بوكوحرام الإرهابية.