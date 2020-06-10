الفاف: التدابير المتوخاة لاستئناف المنافسة في المرحلة الأخيرة من الإعداد

توجد التدابير المتوخاة في سبيل استئناف النشاط الكروي في المرحلة الأخيرة من الإنجاز، قبل إرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة للمصادقة عليها، وفق بيان نشرته اليوم الأربعاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

"بعد طلبات من الصحافة، تتأسف الاتحادية عن عدم قدرتها تقديم معلومات حول الموضوع بخصوص التدابير المتوخاة من أجل استئناف النشاطات الكروية التي توجد في المرحلة الأخيرة من الإنجاز، قبل تحويلها إلى الوزارة للمصادقة عليها"، حسب نفس المصدر.

وأضاف البيان: "وبعد الموافقة عليها من طرف السلطات المختصة، سيتم الكشف عن هذه التدابير للفاعلين في ميدان كرة القدم و وسائل الإعلام".

وحسب خارطة طريق الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، فقد تمت برمجة ما تبقى من لقاءات موسم 2019-2020 لكل من الرابطتين الأولى والثانية المحترفتين، على مدار 8 أسابيع وذلك عقب رفع الحجر الصحي وبعد مرحلة تحضير تتراوح ما بين خمسة أو ستة أسابيع، مهما كان تاريخ قرار السلطات العمومية، بعد تلك المرحلة ستنطلق منافسات الموسم القادم بتاريخ سيتم تحديده لاحقا.

أما بالنسبة لبطولات الهواة للأكابر، فسيتم إتباع نفس خارطة طريق الرابطتين الأولى والثانية (احتمال بعد أسبوع).