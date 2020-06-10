إدارة ميترو الجزائر تتّخذ العديد من التدابير الصحية في انتظار استئناف النشاط

أكد مدير الاستغلال بذات المؤسسة، علي العولمي بمؤسسة "ميترو الجزائر" أن هذه الأخيرة و في إطار استئناف نشاطات النقل، قد اتخذت العديد من التدابير من أجل ضمان السلامة الصحية للزبائن و لعمال الترامواي و ميترو الجزائر و مختلف المصاعد الهوائية.

و في تصريح له ، قال مدير الاستغلال بذات المؤسسة، علي العولمي، انه "تم اتخاذ تدابير أمنية من طرف مؤسسة ميترو الجزائر لفائدة الزبائن و العمال من اجل تفادي انتشار الوباء و هذا على مستوى مختلف المحطات و داخل وسائل النقل".

و تبدأ هذه التدابير على مستوى مختلف المحطات (ترامواي و ميترو و المصاعد الهوائية) حيث يجب على الزبائن إتباع الخطوط المرسومة على الأرض من اجل احترام التباعد الجسدي خصوصا على مستوى نقاط بيع التذاكر.

و من اجل تفادي أي خطر عدوى داخل وسائل النقل (ترامواي و ميترو و مصاعد هوائية)، تم تقليص عدد المقاعد مع رفع عدد الرحلات بهدف نقل اكبر عدد ممكن من المسافرين.

وضع المسافرين للكمامات قبل التقرب من مختلف محطات المؤسسة

و أشار المتحدث بالقول : "رغم تقليص عدد المقاعد للجالسين ، قامت المؤسسة بتحديد المدة بين الرحلتين بـــ 4 دقائق فقط و هذا لنقل اكبر عدد ممكن من المسافرين نحو وجهاتهم المعينة"، مشددا على ضرورة وضع كمامات بالنسبة للمسافرين قبل التقرب من مختلف محطات المؤسسة.

و أكد المسؤول أن نسبة استغلال مساحة الترامواي لا يجب أن تتجاوز 50 %، مشددا على أهمية السهر على احترام هذه النسبة من طرف موظفي وسائل النقل هذه.

و لسلامة الزبائن : خفض مقاعد المصاعد الهوائية من 35 الى 15

و أضاف السيد العولمي بالقول أن : "المؤسسة جندت عددا هاما من موظفيها من اجل السهر على احترام هذه التدابير و مرافقة المسافرين من اجل الحد من انتشار الوباء"، مشيرا الى انه تم خفض عدد المقاعد بالمصاعد الهوائية من 35 الى 15 مقعدا و هذا من اجل ضمان السلامة الصحية للزبائن.

و بخصوص تدابير النظافة، أكد المتحدث أن موظفي المؤسسة سيقومون بإطلاق عمليتين الى 3 عمليات تعقيم لوسائل النقل علاوة على عمليات مماثلة في الفترة الليلية.

ومضى يقول : "أن مؤسسة ميترو الجزائر اتخذت كل التدابير لا سيما المتعلقة بالسلامة الصحية حتى تكون جاهزة لاستقبال الزبائن في أحسن الظروف، مشيرا الى أن عدد المسافرين في ولاية الجزائر فقط يصل الى أزيد من 200 ألف مسافر يوميا.

