كورونا: جراد ينصيب البروفسور بلحسين على رأس الخلية العملياتية للتحري ومتابعة التحقيقات الوبائية

أشرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، هذا الأربعاء بالجزائر، على تنصيب البروفسور محمد بلحسين، رئيسا للخلية العملياتية للتحري ومتابعة التحقيقات الوبائية حول حالات "كوفيد 19" المؤكدة أو المشتبهة و ذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة مخاطر تفشي هذه الجائحة .

وأوضح السيد جراد، في كلمة له بالمناسبة، أن عمل هذه الخلية "سيساهم مستقبلا في تدعيم وتقييم وتطوير استراتيجيات التصدي لتفشي الأوبئة في بلادنا"، مضيفا أن استحداثها يأتي في إطار "مواءمة الإستراتيجية المعتمدة من قبل السلطات العمومية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، في هذه المرحلة الحساسة التي تعرف انطلاق عملية الرفع التدريجي والمنظم للحجر الصحي".

وأوضح الوزير الأول أن "خريطة الطريق التي اعتمدتها الحكومة للخروج بصفة تدريجية وحذرة من الحجر، ترتكز بصفة أساسية على ضرورة مرافقة مراحل رفع الحجر الصحي والعودة تدريجيا لمزاولة النشاطات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، وعلى تقوية و دعم منظومة البحث والتقصي الوبائي التي تشكل رأس الحربة في معركتنا ضد فيروس كورونا".