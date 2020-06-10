وزير الطاقة يقوم بحركة واسعة في سلك مدراء الطاقة عبر 30 ولاية

10/06/2020 - 19:46
اقتصاد
وأوضح ذات البيان أن هذه الحركة تهدف الى ترقية الإطارات الشابة للقطاع و هذا بمنحهم الفرصة لإبراز مؤهلاتهم و معارفهم ، فضلا عن إعطاء حركية جديدة على مستوى مديريات الطاقة للحرص على تجسيد سياسة القطاع.
قام وزير الطاقة محمد عرقاب مؤخرا بإحداث حركة واسعة مست مدراء الطاقة عبر 30 ولاية ،حسبما أفاد اليوم الأربعاء بيان للوزارة.
و مست هذه الحركة -التي تدخل في إطار الحركية الدورية للإطارات العليا للقطاع – 30 مديرية ولائية من ضمنها ترقيات و تعيينات لمدراء منتدبين جدد للطاقة على مستوى المقاطعات الإدارية المستحدثة مؤخرا.
وأوضح ذات البيان أن هذه الحركة تهدف الى ترقية الإطارات الشابة للقطاع و هذا بمنحهم الفرصة لإبراز مؤهلاتهم و معارفهم ، فضلا عن إعطاء حركية جديدة على مستوى مديريات الطاقة للحرص على تجسيد سياسة القطاع.