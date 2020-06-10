وزير الطاقة يقوم بحركة واسعة في سلك مدراء الطاقة عبر 30 ولاية

10/06/2020 - 19:46

قام وزير الطاقة محمد عرقاب مؤخرا بإحداث حركة واسعة مست مدراء الطاقة عبر 30 ولاية ،حسبما أفاد اليوم الأربعاء بيان للوزارة.

و مست هذه الحركة -التي تدخل في إطار الحركية الدورية للإطارات العليا للقطاع – 30 مديرية ولائية من ضمنها ترقيات و تعيينات لمدراء منتدبين جدد للطاقة على مستوى المقاطعات الإدارية المستحدثة مؤخرا.

وأوضح ذات البيان أن هذه الحركة تهدف الى ترقية الإطارات الشابة للقطاع و هذا بمنحهم الفرصة لإبراز مؤهلاتهم و معارفهم ، فضلا عن إعطاء حركية جديدة على مستوى مديريات الطاقة للحرص على تجسيد سياسة القطاع.
 

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