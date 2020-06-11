كورونا: وزير الصناعة يدعو رجال الأعمال إلى المساهمة في إنقاذ مؤسساتهم

دعا وزير الصناعة و المناجم, فرحات آيت علي براهم رجال الأعمال إلى مساهمة مالية أكبر لإنقاذ مؤسساتهم التي تضررت من الحجر المفروض قصد مكافحة تفشي جائحة كوفيد-19.

و أوضح الوزير خلال لقاء مع وسائل إعلام وطنية قائلا "استقبلت ممثلين عن القطاع الاقتصادي الجزائري, لا سيما كبريات المؤسسات حيث صرح لي البعض منهم أنه لديهم صعوبات في دفع المرتبات في حين نفس الأشخاص صرحوا منذ سنتين أنهم يحققون (معا) رقم أعمال يبلغ 40 مليار دولار أمريكي".

و يتعين حسبه على المتعاملين المساهمة في تمويل حاجيات مؤسساتهم و عدم المراهنة على مساعدة من الدولة التي لن تكون إلا تكميلية.

كما اعتبر الوزير أنه من المستحيل استنساخ تجربة اقتصاد الدول المتطورة في مجال إنقاذ مؤسساتها و هذا بالنظر "للفرق في مجال الانضباط و احترام الالتزامات".