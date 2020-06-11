وباء كورونا يهدد مليوني طفل باليمن يعانون من سوء التغذية الحاد

قال برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من مليوني طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد.

وأضاف البرنامج التابع للأمم المتحدة في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع تويتر "في الوقت الراهن أصبح فيروس كورونا خطر يهدد بمفاقمة الوضع باليمن" مشددا على ضرورة تقديم الدعم التغذوي للأطفال والأمهات في اليمن.

وكانت السلطات الصحية باليمن أعلنت عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 560 حالة بينها 129 حالة وفاة و 23 حالة تعافي فيما قال وزير الصحة ناصر باعوم إن نحو ثلاثين مليون يمني يواجهون خطر الإصابة بستة فيروساتي(كورونا والملاريا وحمى الضنك والتشيكنجونيا والكوليرا والتيفويد).

وأفاد وزير الصحة بأن الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن جراء انتشار الأوبئة والحميات تتطلب تدخلا عاجلا ودعما للقطاع الصحي للعمل على مساندة الجهود الحكومية في هذا المجال.