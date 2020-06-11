الاتحاد الدولي لكرة اليد يقدم دعماً مالياً للأندية والاتحادات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد هذا الخميس أنه سيزيد المبالغ المالية التي يقدمها إلى الأندية نظير مشاركة لاعبيها في بطولات العالم بنسبة 50 % خلال العام المقبل.

وأفاد الاتحاد الدولي للعبة أنه يسعى من خلال هذا الدعم إلى مساعدة الأندية مالياً بعد التبعات الاقتصادية الصعبة التي خلفتها أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

كما سيقدم الاتحاد الدولي إلى الاتحادات الوطنية دعماً مالياً بأشكال مختلفة من بينها زيادة المكافآت والمستحقات المالية التي تحصل عليها الاتحادات عن تأهل منتخباتها إلى كأس العالم ومنها بطولة العالم القادمة في مصر مطلع عام 2021.