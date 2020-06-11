الفيفا : الخضر يحافظون على المركز الـــ 35 عالميا لشهر جوان

حافظت الجزائر على المركز الـــ 35 في ترتيب الاتحادية الدولية لكرة القدم لشهر جوان ، الذي نشرته اليوم الخميس في موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.

ولم تلعب أي مباراة دولية بسبّب وباء فيروس كورونا ( كوفيد-19)، وبالتالي لم يطرأ أي تغيير يذكر على الترتيب العالمي لشهر يونيو.

فعلى الصعيد الدولي ، يبقى بطل أفريقيا المنتخب الجزائري محتفظا بمركزه الرابع ، خلف الثلاثي المتكون من، السينغال ( ال20 عالميا)، تونس ( المرتبة 27) ونيجيريا (المرتبة31 ) .

وبخصوص منافسي الجزائر في تصفيات كاس أمم إفريقيا -2021 ، فقد جاء ترتيبهم على النحو التالي : زامبيا ( المرتبة 88)، زيمباوي (111) وبتسوانا ( 148).

أما منافسو الخضر في الدور الثاني التصفوي ، لمونديال - 2022 ، فجاء ترتيبهم كما يلي : بوركينافاسو ( المرتبة 59)، النيجر ( 112) وجيبوتي ( 148).

وحافظ المنتخب البلجيكي على مركزه في الصدارة ، أمام فرنسا والبرازيل ، متبوعين بإنجلترا والارغواي ، دائما في المرتبة الـــ 4 والــ 5 ، تواليا .

و تنتظر المنتخبات العالمية الضوء الأخضر لاستئناف المنافسات سيما انطلاق تصفيات كاس العالم بقطر - 2022 التي أجلت بسبب وباء كورونا .وسيتم نشر الترتيب الجديد للاتحادية الدولية لكرة القدم في 16 جويلية المقبل.