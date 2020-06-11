إصابة 5 عمال من إذاعة بومرداس بفيروس كورونا والمدير العام للإذاعة يؤكد اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية البث

أكدت التحاليل التي أجريت على طاقم إذاعة بومرداس إصابة 5 عمال بفيروس كوفيد-19 ، ليتم على إثرها إخضاع جميع العمال للحجر الصحي، بينما بادرت المديرية العامة للإذاعة الجزائرية بإرسال طاقم تقني وصحفي لللإشراف على البث اليومي ضمانا لاستمرارية البث الإذاعي.

وفي هذا الصدد أوضح المدير العام للاذاعة الجزائرية السيد جمال سنحضري أنه تقرر مع محمد زبدة مدير محطة بومرداس وكذا السلطات المحلية إخضاع جميع الطاقم الاذاعي للحجر الصحي الشامل ، كما تقرر إرسال طاقم إذاعي كامل إلى إذاعة بومرداس لضمان استمراية الخدمة العمومية، مضيفا أن الطاقم الموفد إلى عين المكان كان تطوعيا وليس إجباريا ، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

من جهتها قالت، نادية دباغ، رئيسة مصلحة قسم الأخبار بإذاعة بومرداس " اتخذت جميع الاحتياطات الوقائية لكن التحاليل أثبتت إصابتها وتخضع للعلاج عن طريق بروتكول الكلوروكين ، مضيفة أنها فخورة بالعمل الصحفي في الإذاعة الجزائرية وكان من واجبها ضمان الخدمة العمومية والمشاركة عبر أثير محطة بومرداس في الحرب على فيروس كورونا والتحيس بمخاطره .

وبدوره أكد والي ولاية بومرداس يحيى يحياتن أنه تم إخضاع جميع عمال محطة بومرداس إلى تحاليل الكشف عن فيلاوس كوفيد 19 ، التي أظهرت إصابة 5 عمال وعليه تم وضع كامل الطاقم في فترة حجر صحي لمدة 14 يوما حتى يتسنى الاطمئنان على بقية الفريق، مضيفا أن الحالات الخمس التي أثبت التحاليل إصابتها بفيروس كورونا لم تظهر أية أعراض خطيرة وهو في حالة صحية جيدة ويخضعون إلى المتابعة الطبية .

المصدر : الإذاعة الجزائرية