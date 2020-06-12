الجزائر ترسل 90 طنا من المساعدات الغذائية والصيدلانية إلى مالي

تم اليوم الجمعة بالقاعدة الجوية ببوفاريك بالبليدة شحن طائرات عسكرية بـ90 طنا من المواد الغذائية و وسائل الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قدمها الهلال الأحمر الجزائري و سيتم إرسالها خلال ساعات الصباح الأولى من يوم غد السبت إلى العاصمة المالية باماكو.

و لدى إشرافها بعين المكان على عملية شحن الطائرات العسكرية بهذه المساعدات إنسانية، أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس، أن هذه العملية تعد الثانية من نوعها التي خصصت لدولة مالي منذ بداية هذه الأزمة الصحية بحيث تم إرسال الأسبوع الفارط 30 طنا.

و تضاف هذه المبادرة التضامنية إلى سلسلة العمليات العديدة التي "عبر من خلالها الشعب الجزائري عن تضامنه و تآزره مع جيرانه في ظل هذا الظرف الصحي الصعب"، تقول ذات المتحدثة مؤكدة أنها "لن تكون الأخيرة و ستتبع بعمليات أخرى مستقبلا".

و في هذا السياق أكدت السيدة بن حبيلس أن الجزائر حرصت منذ بداية تفشي هذه الجائحة على تقديم مساعدات إنسانية لجيرانها على غرار إرسال 120 طنا للشعب النيجيري و 200 طنا للاجئين الصحراويين و كذا إرسال مساعدات لليبيا و المناطق الحدودية الواقعة ما بين ولاية سوق أهراس و الحدود التونسية.

و في هذا السياق نوهت بن حبيلس بـ"الدور الهام الذي يلعبه الجيش الوطني الشعبي في إنجاح هذه العمليات التضامنية مع دول الجوار من خلال حرصه على مرافقة الهلال الأحمر الجزائري خلال تنظيمه لمختلف العمليات التضامنية عن طريق تسخير الطائرات العسكرية لنقلها".

و أضافت أن "الجيش الوطني الشعبي نجح في تحقيق التوازن ما بين مهامه الأمنية باحترافية عالية و كذا دوره في العمل الإنساني".

للإشارة، فقد تضمنت هذه المساعدات الإنسانية مواد غذائية و كذا مواد طبية للوقاية من فيروس كورونا و أجهزة تنفس اصطناعي، تقول بن حبيلس.